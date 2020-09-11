تعرف على أسباب ضعف سحب السيارة على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مشكلة ضعف سحب السيارة خاصة عند صعود المرتفعات من أكثر المشاكل الشائعة التي يواجهها قائدي السيارات العادية والأوتوماتيكية، وهو ما قد يمثل خطورة على سلامة السيارة والركاب.

وخلال السطور التالية سنستعرض لكم أبرز الأسباب التي تؤدي لحدوث هذه المشكلة.

– تلف أو انسداد فلتر الهواء، وهو الجزء المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك لإتمام عملية الاحتراق بين البنزين والهواء، وتزيد حدة هذه المشكلة في المناطق الصحراوية، حيث تؤدي الرمال إلى انسداد الفلتر.

– في حالة انسداد أو تلف أحد أجزاء دورة البنزين ( فلتر البنزين أو طرمبة الوقود أو البخاخات)، وهو ما يؤدي إلى انخفاض كمية البنزين الواصلة للمحرك، مما يسبب خلل في عملية الاحتراق.

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– رداءة الوقود أو احتواءه على نسبة شوائب عالية، يجعل عملية الاحتراق داخل المحرك غير مكتملة، كما يسبب انسداد فلتر الوقود واتساخ البخاخات.

– خلل أو تلف أحد أجزاء ناقل الحركة مثل ( الديسك أو الأسطوانة)، وهو ما يسبب انخفاض شديد في معدل سحب السيارة.

– في حالة وجود مشكلة في حساس العادم أو انسداد أحد أنابيب العادم، فإن الغازات والأبخرة الخارجة من المحرك ستواجه صعوبة في خروجها، ما يسبب ضعف قوة المحرك.

– إذا كان محرك السيارة ضعيف ومتهالك، أو توجود مشكلة في أحد أجزائه.

– في حال تلف البوجيهات، حيث إنه يؤدي إلى تكوين طبقة كربونية عليها، وهو ما يسبب ضعف الشرارة الناتجة عنها اللازم لعملية الاحتراق الداخلية في المحرك، لتكون النتيجة ضعف السحب في السيارة.