موجز الخليج 365 للسيارات.. كيا K900 تتألق وSUV من فولكسفاجن

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ضمن فئات سيدان الفخمة، قدمت ماركة كيا الكورية الجنوبية، نسخة 2020 الأحدث من طراز K900، بقدرات وإمكانيات مميزة.

الأناقة والتكلفة الزهيدة جمعت بينهما ماركة شيفروليه الأمريكية في نسخة 2020 الأحدث من طراز "سبارك" الجديد، الذي ينتمي للفئات الـSUV صغيرة الحجم.

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كشفت شركة مازيراتي الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة النقاب رسميا عن طرازها الرياضي المنتظر MC20، بعد تعرض طرحه للتأجيل أكثر من مرة على مدار الشهور الماضية بسبب أزمة تفشي كورونا.

على مدار تاريخها كانت ماركة بويك من أبرز الماركات المصنعة للسيارات التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وقدمت الماركة مجموعة مميزة من الموديلات منذ تأسيسها عام 1903، لن ينساها عشاق السيارات.

في مسعى لاستغلال الإقبال الكبير على السيارات من فئة SUV، قررت شركة فولكسفاجن الألمانية طرح طراز جديد تماما في هذه الفئة لتعظيم أرباحها، والضغط على منافسيها.

الإبداع في التصميم يطول جميع الأطراف في صناعة السيارة، من الهيكل الخارجي وحتى دواسات الوقود والمكابح، التي استعرض موقع "توب جير" في تقرير جديد، أبرز الماركات التي تقدم تصميمات مميزة لدواسات الوقود عبر سياراتها.