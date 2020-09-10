قدرات مميزة لطراز كيا K900 لعام 2020.. تعرف على مواصفات الفخامة

ضمن فئات سيدان الفخمة، قدمت ماركة كيا الكورية الجنوبية، نسخة 2020 الأحدث من طراز K900، بقدرات وإمكانيات مميزة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لقدرات الطراز K900، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له وما يتوفر منه من نسخ للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن كيا احتفظت بالتحديثات التي أجرتها في نسخة 2019 الماضية من طراز K900، في النسخة التي طرحتها منه للعام الجاري 2020، إذ شهدت نسخة 2019 اعادة شاملة لتصميمه الخارجي.





الأسعار

وتتوفر من طراز كيا K900 بنسخة 2020، فئة وحيدة هي فئة Luxury بسعر 60,935 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز K900 بمحرك توربيني مزدوج، فئة V6، بسعة 3.3 لتر، ويعمل المحرك بالغاز، ويتوفر بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.0 ثانية، وينتج محركه قوة حصانية تصل لـ365 حصان مع عزم دوران 376 لفة/قدم.





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استهلاك الوقود

ويستهلك طراز كيا K900 من الوقود معدل جالون واحد لكل 18 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





المساحة الداخلية

ويتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ5 ركاب، وتتوفر به مساحة امتداد سفلى بالمقاعد الأمامية للأقدام تصل لـ45.7 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ41.1 بوصة.

وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة امتداد للأقدام تصل لـ36.6 بوصة، ومساحة عليا لأمتداد الرأس تصل لـ38.0 بوصة.

التقنيات

وقال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز كيا K900 يتمتع بنظام معلوماتي مميز من الداخل، يشمل شاشة عرض بقياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، يدعمها أنظمة أندرويد اوتو وأبل كار بلاي.

بالإضافة لخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، واتصال بالانترنت اللاسلكي، وأيضا راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 17 سماعة مكبرة من ماركة Lexicon الفخمة.





الأمن والحماية

الأمر نفسه ينطبق على أنظمة الأمن المساعدة للسائق، والتي يتمتع طراز كيا K900 بالعديد منها، وتشمل أجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة.

ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة التي يصعب على السائق رصدها، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.