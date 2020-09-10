الديوان الأميري في الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر المزيد

أعلن الديوان الأميري الكويتي، الخميس، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت، من مصادرها الرسمية.

والأحد الماضي، أعلن الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مساء السبت، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة وفي تحسن.

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وأكد رئيس الوزراء الكويتي، للتلفزيون الرسمي، أن "آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لأمير البلاد الحمد لله صحته مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت".

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.

