اليونان: إذا أرادت تركيا حوارًا فعليها التوقف فورًا عن التحركات أحادية الجانب المزيد

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن البحر المتوسط منطقة حيوية لأمن أوروبا، ولن نسمح لتركيا بتقسيم القارة.



وأضاف في تصريحات، مساء الخميس، إذا أرادت تركيا حوارًا صريحًا مع اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي فعليها التوقف فورًا عن التحركات أحادية الجانب واحترام القوانين الدولية

وتابع، أن الدعم الأوروبي لبلادنا وقبرص في مواجهة تركيا ينبع من الحرص على أمن القارة وليس مجرد تعبير عن التضامن.

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وأبدى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا رفضت أنقرة الدخول في حوار لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تطالب بها أيضا اليونان.

وفي بيان نُشر، الخميس، اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط ضمن قمتها السابعة في كورسيكا بفرنسا، وأكدت مجددا "دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة التي تقوم بها تركيا".

وأضاف البيان "نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار، وما لم تنه أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول".