الرئيس الأمريكي: قيادة الإمارات تحظى باحترام كبير للغاية وولي عهد أبوظبي مقاتل عظيم المزيد

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بأنه "مقاتل عظيم".

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، الخميس، أن قيادة دولة الإمارات تحظى باحترام كبير للغاية.

وقال ترامب إنه من الممكن أن تنضم دولة أخرى إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

كان جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، أكد أن الإمارات شريك عسكري عظيم للولايات المتحدة.

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ومساء الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تقدم كبير باتجاه السلام في الشرق الأوسط.



ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري، يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

ويتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن، يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى واشنطن تمثل استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل.