أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020

الخليج 365الخميس 2020/9/10 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الخميس، بالتوازي مع صعود كبير لأسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية بفعل انخفاض الدولار وترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي
وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) 234.74 ريال (62.60 دولار) مقارنة بـ 232.33 ريال (61.95 دولار)، أمس.
كما زاد سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.40 ريال (54.77 دولار) مقارنة بـ 203.29 ريال (54.21 دولار)، أمس.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 176.06 ريال (46.95 دولار) مقارنة بـ 174.25 ريال (46.47 دولار)، أمس.
سعر الأوقية والجنيه الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب 7301.25 ريال (1947 دولار) مقارنة بـ 7226.25 ريال (1927 دولار)، أمس.
كما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1643.19 ريال (438.18 دولار) مقارنة بـ 1626.31 ريال (433.68 دولار)، أمس.
أسعار الذهب عالميا
وعالميا، زاد الذهب مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع، مدعوما بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/ أيلول عند 1950.51 دولار للأوقية، أمس الأربعاء.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأوقية.
وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير/ شباط بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وسجل 916.18 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2294.42 دولار للأوقية.
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