لكزس ES 300h موديل 2021 تنطلق بفئة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت لكزس فئة بريميوم الجديدة من ES 300h موديل 2021 في سوق المملكة المتحدة، والذي حصل على مزايا عديدة تبلغ قيمتها 3,000 جنيه استرليني (14,450 ريال)، إلا أن سعره أعلى من فئة SE الأساسية بـ 550 جنيه استرليني (2,650 ريال) فقط.

وبالنسبة للمزايا الجديدة لفئة بريميوم، فقد حصل على نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية بشكل قياسي، بالإضافة إلى جنوط معدنية مقاس 18 بوصة، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ومشغل DVD، وعجلة قيادة مدفأة وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وزجاج أمامي مدفأ وغيرهم، في حين تبدأ أسعار لكزس ES 300h بريميوم من 35,750 جنيه استرليني (172,000 ريال).

من ناحية أخرى، أضافت لكزس أيضاً المزيد من المزايا إلى حزمة Tech and Safety، والتي يتم تقديمها كخيار لطرازات ES F سبورت، حيث تشتمل الحزمة الآن على نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ومصابيح أمامية ليد ثلاثية الأعين، وعجلة قيادة مدفأة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

في حين تأتي ES F سبورت بنظام تعليق متغير قابل للتكيف، وتفاصيل تصميمية مُميزة له، وجنوط معدنية مقاس 19 بوصة، وزجاج الخصوصية الخلفي، في حين تأتي ES F سبورت المزودة بحزمة Tech and Safety بسعر 39,255 جنيه استرليني (189,000 ريال).

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في حين تأتي ES تاكومي في الجزء العلوي من تشكيلة السيارة، بنظام صوتي مارك ليفنسون مكون من 17 مكبر صوت، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة وتنجيد من الجلد شبه الأنيلين، وتطعيمات خشبية أنيقة، وغطاء صندوق خلفي يُفتح دون استخدام اليدين، وكاميرات بدلاً من المرايا الجانبية.

وبالنسبة للقوة، فيظل المحرك الهجين في سيارة لكزس ES 300h 2021 دون تغيير، مما يعني أنها تستمد قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر مع محرك كهربائي لتحصل على قوة إجمالية قدرها 215 حصان، وصرفية وقود تبلغ 4.7 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة، في حين أن السيارة معروضة للبيع هناك الآن، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في أكتوبر.