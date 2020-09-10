“بالفيديو” عرض البطيخ للبيع على متن سيارة لامبورجيني!

الخليج ٣٦٥ نت – في سابقة لم يشهد لها مثيل، تداول المئات من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لشخص يقوم ببيع البطيخ في شوارع إسطنبول على سيارته الخاصة من نوع لامبورجيني.

ووفقاً لصحيفة “تاكفيم” فإن بائع البطيخ لفت إليه الأنظار عندما بدأ ينادي لبيع سلعته بخمس ليرات تركية في أكثر الشوارع ازدحاما في إسطنبول التركية.

وجاءت الكثير من التعليقات الصادمة للمشاهدين بعد رؤية مقطع الفيديو والذى يقوم فيه مالك السيارة ببيع البطيخ بالشنطة الأمامية للسيارة، والتى اعتبرها البعض من عشاق لامبورجينى إهانة كبيرة لماركة السيارة.

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الصحيفة قالت إنها لم تستطع تحديد هوية البائع ولا جنسيته، ولكن كاتب المقال قال إنه “يبدو من أصول عربية”.

وبعد انتشار مقطع الفيديو في وسائل الإعلام المختلفة على مستوى العالم، أصدرت بعض الصحف الالكترونية الالكترونية تقارير عن هذه الواقعة الغريبة، مؤكدين أن بائع البطيخ هو مالكها.

ولقد حاول أحد الصحفيين التحدث مع مالك السيارة لمعرفة سبب بيعه لحبات البطيخ، قام بترك الفاكهة على الأرض بالشارع وهرب على الفور.

وبالبحث عن لوحة السيارة تبين أنها مسجلة في محافظة أنطاليا جنوب تركيا، ويمتلكها أحد الأشخاص المدونين على صفحات التواصل الاجتماعى، وكان الهدف من ذلك هو لفت الانتباه والحصول على الشهرة فقط وليس المال.