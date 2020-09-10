لكزس RC F موديل 2021 تحصل على إصدار سباق خاص

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 2014، كشفت لكزس عن RC F الرياضية للتنافس مع بي ام دبليو M4 واودي RS5، وفي عام 2020 كشفت عن إصدار Track لإصلاح عيوب RC F، وها هي الشركة تكشف عن إصدار فوجي سبيدواي من RC F موديل 2021، والذي سيقتصر إنتاجه على 60 نسخة فقط.

سُمي هذا الإصدار تيمناً بمضمار فوجي الأيقوني، كما حصل على العديد من الترقيات لتحسين الأداء، في حين ظل المحرك V8 سعة 5 لتر دون تغيير، حيث يولد قوة 472 حصان، وعزم دوران يبلغ 535 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تشتمل التعديلات على خفض الوزن، ومكابح بريمبو من الكربون والسيراميك، وعادم تيتانيوم، وتعزيز الديناميكا الهوائية باستخدام ألياف الكربون، وتقول لكزس أن السيارة يُمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.96 ثانية.

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سيتوفر الإصدار بخيارين من الألوان فقط، وهما Arctic Blast Satin وCloudburst Gray، ويُعتبر Arctic Blast Satin هو الأول من نوعه بالنسبة للكزس، وفي الداخل، أضافت الشركة مقاعد مكسوة الجلد الأحمر مع لمسات الكانتارا وزخارف من ألياف الكربون باللون الأحمر، ويأتي إصدار فوجي سبيدواي مع ساعة MSTR محدودة الإنتاج، بإطار معدني وخياطة حمراء.

في الختام، يُذكر أن RC F موديل 2021 القياسية تدعم أندرويد أوتو لتُضاف إلى أمازون اليكسا وابل كاربلاي، وتشمل المزايا القياسية الأخرى نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية، ومرايا خارجية مدفأة، وذاكرة مقعد السائق، في حين لم تكشف لكزس عن الأسعار بعد.