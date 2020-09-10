تصميم طائرة ركاب جديدة مبتكرة على شكل V

الخليج ٣٦٥ نت – نجح اختبار أول طائرة في العالم بتصميم جديد مبتكر على شكل V بمقصورتين للركاب تلعبان دور الأجنحة في ذات الوقت عوضاً عن التصميم التقليدي للطائرات بمقصورة واحدة مستقيمة.
شركة طائرات KLM الهولندية مولت المشروع مع اختبار أول نموذج فوق سماء ألمانيا، مع العلم أن المهندسين قرروا بناء نسخة مصغرة لضمان نجاح الفكرة والتصميم قبل الانتقال لتصميم الطائرة بالحجم الكامل، وهو مشروع سيكلف مليارات الدولارات.
كما صرحت الشركة أن شكل V للطائرة سيؤدي لخفض استهلاك الوقود بـ 20% مقارنة بطائرات الركاب التقليدية، مع استيعابها لـ 314 راكب.
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