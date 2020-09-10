عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السائقين من الحمولات المكشوفة لكونها تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق. وأوضحت إدارة المرور أن عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، يعد مخالفة مرورية تتراوح غرامتها المالية من 500 ريال إلى 900 ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المخالفة.

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