الأناقة والتكلفة الزهيدة.. عنوان طراز شيفرولية "سبارك" لعام 2020

الأناقة والتكلفة الزهيدة جمعت بينهما ماركة شيفروليه الأمريكية في نسخة 2020 الأحدث من طراز "سبارك" الجديد، الذي ينتمي للفئات الـSUV صغيرة الحجم.

وعرض موقع "كار آند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز بنسخته للعام الجاري، بكشفه عن قوة المحرك الذي يطرح به، والمساحة الداخلية، والتقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عما أجري من تعديلات على نسخة 2020 مقارنة بالنسخة السابقة من طراز "سبارك"، وقال الطراز إن نسخة العام الحالي تحتفظ بمواصفاتها الرئيسية التي كانت عليها نسخة عام 2019 الماضي.





الأسعار

يتوفر طراز شيفروليه سبارك لعام 2020 بثلاث فئات مختلفة للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية هي فئة LS بتكلفة 14,095 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة LT وتتوفر بسعر 15,995 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Activ، وتتوفر بسعر 17,095 ألف دولار.

المحرك

تتوفر الفئات المطروحة من طراز شيفروليه سبارك بنفس المحرك، الذي ينتج قوة 98 حصانا، مع عزم الدوران 94 لفة/قدم، وسعة 1.4 لتر، وتصل قدرة تسارع الطراز من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 10 ثواني.

استهلاك الوقود

يستهلك طراز شيفروليه سبارك بنسخته الجديدة لعام 2020، من الوقود معدل جالون واحد لكل 30 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 38 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 33 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

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المساحة الداخلية

وفيما يخص الرحابة، ذكر موقع "كار آند درايفر"، أن صغر حجم طراز شيفروليه سبارك، يسمح له بأربعة ركاب فقط من الداخل، وتتوفر به مساحة امتدادا للأقدام اسفل المقاعد الأمامية تصل لـ41.7 بوصة، ومساحة امتداد للرأس بالمقاعد الأمامية، تصل لـ39.0 بوصة.

وللمقاعد الخلفية، تتوفر مساحة امتداد للقدم تصل لـ 33.0 بوصة، ومساحة امتداد للأعلى للرأس تصل لـ 37.0 بوصة.

التقنيات

ومن الداخل أضافت شركة شيفروليه شاشة معلوماتية بقياس 7.0 بوصة للنظام المعلوماتي بطراز سبارك، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو المتطورة، بالإضافة لإنترنت لاسلكي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G LTE، ووصلات USB ضمن المنظومة الترفيهية للسيارة.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرضه لقدرات طراز شيفروليه سبارك 2020، بالكشف عن انظمة الأمن المساعدة للسائق به، وتشمل كل من نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام المكابح الذاتية التي تعفل في حالات الطوارئ.

بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار، وجهاز استشعار خلفي لمساعدة السائق أثناء عملية ركن السيارة.