"مازيراتي" تكشف عن MC20 الرياضية الخارقة الجديدة

كتب: باسل الحلواني

دخلت مازيراتي حقبة جديدة في عالم صناعة السيارات من خلال إطلاقها سيارة MC20 الرياضية الخارقة والتي تمزج أرقى مستويات الأداء والفخامة مع الطابع الرياضي بلمسات تُميز أسلوب العلامة الفريد.

وتم الكشف عن السيارة الجديدة خلال فعالية MMXX: Time to be audacious، التي أقيمت أمس في مدينة مودينا الإيطالية.

وتعد MC20 السيارة التي يترقبها عشاق السيارات بفارغ الصبر، ويشير الرمز MC إلى مصطلح مازيراتي كورسا، أما الرقم 20 فهو يرمز للعام 2020 الذي يشهد بداية جديدة في تاريخ مازيراتي. وتمتاز السيارة الجديدة بكفاءتها العالية من حيث خصائص الديناميكية الهوائية والتي تعكس طابعها الرياضي المميز، وهي تعمل بمحرك نيتونو الجديد والمزود بست أسطوانات بقدرة 630 حصان مع عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر، والذي يوفر تسارعاً للسيارة من وضعية السكون لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 2.9 ثانية فقط، وسرعة قصوى تزيد عن 325 كيلومتر في الساعة. ويحتفي المحرك الجديد بعودة مازيراتي إلى إنتاج المحركات الخاصة بها بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً.

وتعد سيارة MC20 من السيارات خفيفة الوزن، حيث يقل وزنها فارغةً عن 1500 كيلوجرام. وبفضل قدرة محركها البالغة 630 حصان، تحقق السيارة أفضل معدل للقوة مقابل الوزن ضمن فئتها والذي يبلغ 2.33 كيلوجرام/حصان فقط. ويرجع ذلك إلى المواد عالية الجودة، والاستفادة بشكل كامل من المزايا الفريدة التي تقدمها ألياف الكربون دون التفريط بميزات الراحة العالية التي توفرها السيارة.

وتم تزويد سيارة MC20 بمحرك Nettuno ، وهو أول محركات العصر الجديد في تاريخ العلامة، المكون من 6 أسطوانات وشاحن توربيني المزدوج، حيث يمثل بحد ذاته إنجازاً تقنياً رائداً وحائزاً على براءة اختراع عالمية، ما يعزز الحضور العالمي القوي لتقنية الاحتراق المزدوج من مازيراتي، نظام الاحتراق المبتكر الذي طورته العلامة.

وأفضى هذه المشروع الرائد إلى تقديم سيارة تجسد أرقى مستويات التميّز الإيطالي، حيث تم تصميم سيارة MC20 في مدينة مودينا، ومن المقرر تصنيعها في منشأة فيال سيرو مينوتي، التي شهدت تصنيع مختلف طرازات العلامة على مدى أكثر من 80 عاماً. وأصبح

خط الإنتاج الجديد، الذي تم إنشاؤه في المساحات التي شهدت تجميع سيارات جران توريزمو وجران كابريو حتى عام 2019، جاهزاً للعمل ضمن المنشأة التاريخية. كما تم تزويد الموقع بورشة جديدة للطلاء تدمج أفضل التقنيات المبتكرة والصديقة للبيئة. وسيتم بناء محركات Nettuno في مدينة مودينا، وضمن مختبر المحركات الجديد التابع لعلامة مازيراتي.واستغرق تصميم سيارة MC20 حوالي 24 شهراً، مع اتباع منهجية مبتكرة منذ مراحل التصميم الأولى بمشاركة من فريق Maserati Innovation Lab، وفنيين متخصصين من مختبر مازيراتي للمحركات، ومصممين من مركز مازيراتي للتصميم.وتولى مختبر مازيراتي للابتكار تطوير نظام التطوير الافتراضي لديناميكيات المركبة، والذي يتضمن استخدام واحد من أكثر أنظمة المحاكاة الديناميكية تقدماً على مستوى العالم، ويستند إلى نموذج رياضيّ معقد يُدعى السيارة الافتراضية. وأتاحت هذه التقنية تنفيذ 97% من الاختبارات الديناميكية، ما أدى إلى تقليص زمن عملية التطوير. وتم بعدها ضبط السيارة وفقاً لأرقى تقاليد مازيراتي، التي تشمل جولات اختبار مكثفة لقيادة السيارة على الطرق والمسارات ضمن ظروف استخدام متنوعة.وكان الموضوع الرئيسي لتصميم سيارة MC20 قائماً على الاحتفاء بالهوية التاريخية للعلامة، مع الحفاظ على أرقى مستويات الأناقة والأداء والراحة التي تندرج في صميم قيم سيارات مازيراتي. ومنح التركيز الفائق على الأداء هذه السيارة طابعاً متميزاً يُضاف إلى مظهرها المذهل الذي يعزز تفرّدها.وتم تزويد السيارة بأبواب تفتح إلى الأعلى ، تضيف إلى جانب اللمسات الجمالية، مزايا عمليةً أيضاً، حيث تتيح إمكانية الدخول إلى المقصورة الداخلية والخروج منها بسهولة تامة.من ناحية ثانية، استغرق تصميم الديناميكية الهوائية أكثر من ألفي ساعة عمل في نفق دالارا الهوائي، وما يزيد عن ألف عملية محاكاة لديناميكية الموائع الحسابية، ما أدى إلى تقديم تحفة فنية حقيقية في عالم السيارات. ونتج عن ذلك كله تصميم سيارة تمتاز بخط انسيابي دون أي ملحقات متحركة مع جناح خلفي أنيق لتحسين القوة الضاغطة للسيارة دون التفريط بأي من عناصرها الجمالية، حيث تقل قيمة كفاءة الجر للسيارة عن 0.38.وتم تصميم سيارة MC20 بحيث تتيح إمكانية تعديلها لطرازات كوبيه والسيارات المكشوفة والسيارات الكهربائيةوتمنح مقصورة السيارة للسائقين شعوراً بكونهم محور التصميم الأساسي، وتجربة قيادة رياضية منقطعة النظير، ويؤدي كل من مكوناتها غرضاً محدداً يركز على راحة السائق. ويشمل ذلك التصميم البسيط وقلة الحواف الحادة والحد من عوامل تشتيت الانتباه. وتم تزويد المقصورة الداخلية بشاشتي عرض قياس 10 بوصة، إحداهما مخصصة لقمرة القيادة والثانية لنظام Maserati Multimedia System (MIA). وتشكل البساطة أيضاً الموضوع الرئيسي لوحدة التحكم المركزية المكسوة بألياف الكربون، والتي تتيح عدداً من المزايا التي تشمل شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية، ونظام اختيار واحد من خمسة أوضاع قيادة، تشمل وضع الرحلات الطويلة GT، والقيادة على الطرقات الرطبة Wet، والوضع الرياضي Sport، وضع Corsa، والوضع ESC Off لإلغاء تفعيل جميع أوضاع التحكم، بالإضافة إلى زرين لتحديد السرعة، ومفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية، ومفاتيح التحكم بنظام الوسائط المتعددة، وحجرة تخزين سهلة الاستخدام أسفل مسند الذراع. وتتوزع جميع أنظمة التحكم الأخرى على عجلة القيادة، ويقع زر تشغيل المحرك إلى يمينها، ونظام التحكم بالانطلاق إلى يسارها.



علاوة على ذلك، ستتيح سيارة MC20 إمكانية التواصل في جميع الأوقات من خلال برنامج مازيراتي كونيكت. وتشمل قائمة الخدمات المتكاملة التي توفرها السيارة خاصية الملاحة المتصلة بالشبكة، ونظام المساعد الصوتي أليكسا، ونقطة اتصال لاسلكية Wifi والتي يمكن إدارتها من خلال تطبيق Maserati Connect على الهواتف الذكية أو الساعات الذكية.

واستعداداً لطرح السيارة في الأسواق، قامت مازيراتي بتطوير 6 ألوان جديدة لإضفاء طابع مميز على سيارة MC20 تشمل: Bianco Audace ، و Giallo Genio ، و Rosso Vincente ، و Blu Infinito ، و Nero Enigma ، و Grigio Mistero. وتم تصميم وتطوير هذه الألوان خصيصاً للسيارة الجديدة، حيث تجسد جميعها عدداً من المواضيع المهمة، تشمل الإشارة بشكل واضح إلى صناعة السيارة في إيطاليا، وإبراز الطابع الإيطالي المميز والأرض الإيطالية، فضلاً عن ارتباط أحدها بتراث مازيراتي العريق.

وتستوحي السيارة الجديدة الكثير من مفاهيمها وعناصرها البصرية من سيارة MC12، والتي سجلت في عام 2004 عودة مازيراتي إلى عالم سباقات السيارات. وعلى غرار سابقتها، تعكس سيارة MC20 بوضوح جوهر سباقات السيارات من خلال اسمها الذي يحتفي بعودة العلامة إلى عالم السباقات.

ومن المقرر بدء عملية إنتاج السيارة الجديدة في نهاية العام الحالي، حيث تم قبول طلبات الشراء اعتباراً من أمس 9 سبتمبر بعد العرض العالمي الأول.