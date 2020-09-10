المرور يوضح عقوبة القيادة برخصة منتهية الصلاحية

الخليج ٣٦٥ نت – جددّت الإدارة العامة للمرور السعودي تذكيرها للسائقين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة القيادة برخصة سارية الصلاحية دائماً. وجاء في التغريدة: “احرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية”، وأضحت إدارة المرور أن القيادة برخصة قيادة منتهية الصلاحية مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح بين (300-500) ريال سعودي

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