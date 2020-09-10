لامبورغيني تطرح دراجة فاخرة بسعر 62,000 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت لامبورغيني مع شركة Cervelo Cycles للدراجات لطرح إصدار خاص لدراجة Cervelo R5 الفاخرة بشعار واسم لامبورغيني.

وستصنع الشركة 63 نسخة فقط من إصدار دراجة لامبورغيني، وهي إشارة إلى تأسيس العلامة الإيطالية في 1963، مع طلاء خارجي مستوحى من أفينتادور SVJ التي سجلت رقماً قياسياً للسرعة في حلبة نوربورغرينغ في 2018.

جميع مكونات الدراجة قادمة من مصادر إيطالية، مع عرضها للبيع بسعر يبدأ من 18,000 دولار، ما يعادل 62,000 ريال.

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