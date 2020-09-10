مازيراتي تطلق وحشها MC20.. أول طراز بالشعار المعدل

كشفت شركة مازيراتي الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة النقاب رسميا عن طرازها الرياضي المنتظر MC20، بعد تعرض طرحه للتأجيل أكثر من مرة على مدار الشهور الماضية بسبب أزمة تفشي كورونا.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مازيراتي مع كشفها لمواصفات وقدرات الطراز، أعلنت عن تعديل لشعارها المميز، الرمح الثلاثي المعروف من أساطير الأغريق.





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وقال الموقع إن الطراز الجديد MC20، تطرحه مازيراتي بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 ينتج قوة 621 حصانا، وإلى جانب ذلك، كان هذا الطراز الأول الذي يطرح بالشعار المعدل لمازيراتي.

وأوضح الموقع أن ما أجري من تحديث لشعار مازيراتي، شمل تعديل بسيط، وهو باستغناء الماركة الإيطالية عن خطين أحمري اللون كان مكانهم أسفل شعار الرمح، واستبدلتهم بخطين آخرين من نفس لون الكتلة المعدنية للشعار على السيارة، مع منح الشعار عرض أكبر ليكون أكثر وضوحا.



