أهم 10 موديلات في تاريخ "بويك" الأمريكية.. سيارات السرعة الفائقة

على مدار تاريخها كانت ماركة بويك من أبرز الماركات المصنعة للسيارات التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وقدمت الماركة مجموعة مميزة من الموديلات منذ تأسيسها عام 1903، لن ينساها عشاق السيارات.



وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عرضا لأبرز 10 موديلات طرحتها بويك على مدار تاريخها، من مختلف الفئات.

بدأ الموقع القائمة بطراز بويك GNX، الذي طرح في عام 1987، وقال الموقع إن بويك تعاونت مع شركة McLaren Performance ومقرها مدينة ديترويت لتطوير محرك هذا الطراز المميز الذي صنعت منه عدد محدود من نسخ بإجمالي 547 نسخة فقط، بمحرك ينتج قوة 300 حصان.

وجاء ضمن القائمة طراز March Indy Car، الذي طرحته ماركة بويك عام 1984 للمشاركة في سباقات إنديانا بوليس 500.

ومن السبعينيات، جاء طراز GSX، الذي طرح في عام 1970، بمحرك مميز ذي عزم دوران قياسي كأعلى سيارة صناعة أمريكية تتمتع بعزم دوران بهذا القدر حتى عام 2003، ووصل عزم الدوران لـ510 لفات/قدم.

ومن كلاسيكيات الشركة، جاء ضمن القائمة طراز Century الذي طرحته ماركة بويك عام 1938، ويمتع هذا الطراز بتصميم أنيق وكان يعمل بمحرك بقوة 141 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 100 ميل في الساعة، فكان أسرع سيارة أنتجتها ماركة بويك في هذه الحقبة.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز من أوائل الموديلات التي طرحتها ماركة بويك في تاريخها، وهو طراز Model 16B Racers الذي طرح في عام 1909، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك رباعي وقاعدة عجلات بقياس 112 بوصة.

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عاد الموقع بعد ذلك في تقريره لحقبة الستينيات، بطراز بويك Special Skylark الذي طرح في عام 1961، وكان يتوفر بمحرك من فئة V8 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 185 حصانا.

بعد ذلك جاء ضمن القائمة من عام 2012، طراز ريجال Regal GS الذي طرحته بويك، بمحرك "إن لاين 4"، وبقوة 270 حصانا مع عزم دوران 295 لفة/قدم.

لحقه بالقائمة طراز Riviera الذي طرح في عام 1963، وقدمته بويك، بمواصافات تليق بهذه الحقبة، إذ كان يصل طوله لـ208 بوصة، وقاعدة إطاراته كانت تصل لقياس 117 بوصة، وعرضه 76.6 بوصة.

وجاء نسخة السبعينيات من طراز Riviera التي طرحت عام 1971، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 255 حصانا، وعرف بلقب “boat-tail”.

وفي ختام القائمة، جاء الطراز الذي اعتبره موقع "هوت كارز" أجمل ما قدمته ماركة بويك، وهو طراز Wildcat II Concept الذي طرح في عام 1954، بمحرك فئة V8 ينتج قوة 220 حصانا.



