فولكسفاجن تفاجئ المنافسين بـSUV جديدة.. شاهد التفاصيل

في مسعى لاستغلال الإقبال الكبير على السيارات من فئة SUV، قررت شركة فولكسفاجن الألمانية طرح طراز جديد تماما في هذه الفئة لتعظيم أرباحها، والضغط على منافسيها.



وتعتبر السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (SUV) الفئة الأكثر مبيعا بالنسبة لشركة فولكسفاجن. وقد شكلت هذه الفئة أكثر من نصف مبيعات فولكسفاجن في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وبحسب موقع موتور تريند المعني بموضوعات السيارات، فإن سيارة فولكسفاجن المنتظرة والتي سيتم تصنيعها في مصنع بويبلا في المكسيك، تستهدف منافسة السيارات جيب كومباس وكيا سيلتوس ونيسان روج سبورت.

وأشار الموقع إلى أن فولكس لا تستهدف تقديم نسخة معدلة من سيارتها المدمجة" تي روك "التي تنتجها للسوق الأوروبية لتسويقها في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون السيارة الجديدة نسخة مطورة من السيارة تارو التي تبيعها في الصين، مع تسويقها في السوق الأمريكية باسم مختلف.

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وسيشهد الطراز الجديد إضافة بعض التعديلات التصميمية، حيث كشف أحدث إعلان تشويقي للسيارة المنتظرة عن استخدام خط مضيء بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) الذي يربط بين المصابيح والشبكة الأمامية.

ووفقا للطلبات المقدمة إلى مكتب تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع في الولايات المتحدة، فإن فولكسفاجن ستطلق على السيارة الجديدة اسم تاوس أو تاريك عند الكشف عنها في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونظرا لأن سعر السيارة الأكبر فولكسفاجن تيجوان يبدأ من نحو 26 ألف دولار فمن المحتمل أن يبدأ سعر بيع السيارة الجديدة تاوس أو تاريك بأقل من 24 ألف دولار.

ومن المتوقع أيضا أن تعمل السيارة الجديدة بمحرك السيارة فولكسفاجن جيتا وهو بسعة 1.4 لتر ويتكون من 4 أسطوانات بقوة 147 حصانا.

وعلى عكس السيارة جيتا فإنه من المتوقع أن تعمل السيارة تاوس أو تاريك بناقل حركة آلي يعطي 8 سرعات، في حين أن ناقل الحركة في السيارة جيتا يدوي ويعطي ست سرعات.