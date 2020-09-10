الخليج 365الخميس 2020/9/10 07:16 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، إن المنظومة الحاكمة سلمت قرار البلاد إلى مليشيا حزب الله مقابل حمايته لها.
واتهم الجميل مليشيا حزب الله بالتدخل لقمع كل احتجاج ضد المنظومة الحاكمة، مؤكداً أنه لا تغيير حقيقي في البلاد إلا بالتخلص منها.
وأضاف: "المسؤولون مهتمون بالأساس بالمحاصصة وتوزيع المناصب وليس بمصلحة البلاد، ولن نسمح بإنجاح محاولات إفساد التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت".
ومساء الثلاثاء، فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد، هما الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، استقالة نوابه من مجلس النواب، على خلفية انفجار بيروت.
وقبل أيام، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مليشيا "حزب الله" بخدمة لبنان وأهله وليس إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الكتائب اللبناني: المنظومة الحاكمة سلمت قرار البلاد إلى حزب الله مقابل حمايته لها المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.