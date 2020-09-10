رئيس حزب الكتائب اللبناني: المنظومة الحاكمة سلمت قرار البلاد إلى حزب الله مقابل حمايته لها المزيد

قال رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، إن المنظومة الحاكمة سلمت قرار البلاد إلى مليشيا حزب الله مقابل حمايته لها.

واتهم الجميل مليشيا حزب الله بالتدخل لقمع كل احتجاج ضد المنظومة الحاكمة، مؤكداً أنه لا تغيير حقيقي في البلاد إلا بالتخلص منها.

وأضاف: "المسؤولون مهتمون بالأساس بالمحاصصة وتوزيع المناصب وليس بمصلحة البلاد، ولن نسمح بإنجاح محاولات إفساد التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت".

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ومساء الثلاثاء، فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد، هما الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، استقالة نوابه من مجلس النواب، على خلفية انفجار بيروت.

وقبل أيام، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مليشيا "حزب الله" بخدمة لبنان وأهله وليس إيران.