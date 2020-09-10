أغرب دواسات الوقود والمكابح في السيارات.. بعضها لن تتوقعه

الإبداع في التصميم يطول جميع الأطراف في صناعة السيارة، من الهيكل الخارجي وحتى دواسات الوقود والمكابح، التي استعرض موقع "توب جير" في تقرير جديد، أبرز الماركات التي تقدم تصميمات مميزة لدواسات الوقود عبر سياراتها.

وعرض الموقع في تقريره، ماركات سيارات، طرحت موديلات تابعة لها بتصميمات غير تقليدية لدواسات الوقود والفرامل بها، وشمل التقرير ماركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة.

وأوضح الموقع أن الماركة البريطانية، تتميز بتصميماتها لدواسات الوقود بسياراتها، ومن أبرز موديلات مكلارين التي تتمتع بدواسات ذات تصميم مميز، كل من طراز مكلارين 12C ومكلارين 650S، ومكلارين P1.

وضمن القائمة ماركة لوتس البريطانية، التي عرفت أيضا بتقديم تصميمات مميزة، لدواسات الوقود والمكابح، وكان من أبرز الموديلات التي طرحتها بتصميم مميز لهذا الجزء، طراز Elise التابع لها.

وجاء ضمن القائمة أيضا، ماركة Pagani، التي سبق لها وأن قدمت موديلات بتصميم مميز وغير تقليدي لدواسات الوقود، من ضمنها موديل "زوندا"، الذي يطرح بمرحك خارق ينتج قوة تتخطى 700 حصان، من فئة V12.

ثم جاء بالقائمة، ماركة رينو الفرنسية، التي قدمت تصميما مميز لدواسات الوقود، عبر طراز Twingo RS 133، كان ما يميزه التصميم الارشادي في إشارة التوقف والتشغيل، من اجهزة الكاسيت، التي توضح بها رينو لعملائها قليلوا الخبرة في القيادة، أي دواسة مخصصة للوقود وأي دواسة مخصصة للتوقف.

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ومن بعدها جاء ضمن القائمة، ماركة فيراري الإيطالية، التي قدمت تصميم مميز لدواسات الوقود والفرامل، عبر طراز Enzo الشهير، والذي سبق وأن طرحته بمحرك بقوة 650 حصانا من فئة V12.

كما ذكر موقع "تو جير" بعد ذلك ماركة سيارات Spyker التي قدمت تصميم غير تقليدي لدواسات الوقود عبر طراز C8، وميز تصميم دواسات هذا الطراز تناسقها وكأنها قطعة من المخرج أسفل مقود القيادة.

من بعدها ذكر الموقع ضمن قائمته التصميم الذي قدمته ماركة بينتلي البريطانية، لدواسات وقود طراز Continental GT، الذي تميز بطوله، ووجود شعار الشركة B عليه.

وفي ختام قائمة موقع "توب جير"، جاءت ماركة لكزس اليابانية، التي سبق لها أن قدمت تصميم مميز لدواسات الوقود عبر موديل LF-A، الذي طرحته بمحرك فئة V10 بسعة 4.8 لتر، وينتج قوة 552 حصانا.



