مازيراتي MC20 سوبركار تكشف نفسها بقوة 620 حصان

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازيراتي الإيطالية عن سيارة MC20 سوبركار ضمن خطط الشركة لإطلاق 10 موديلات جديدة أو محدثة في العامين القادمين لإنعاش مبيعاتها وصورتها العالمية بعد أعوام من الخمول.
وستتوفر MC20 الجديدة بهيئات الكوبيه والكشف، كما تعتمد على هيكل من ألياف الكربون من الشركة التي ورّدت هيكل بوجاتي شيرون، ما أدى لخفض وزن السيارة إلى 1450 كيلوجرام فحسب.
وستنطلق السيارة في البداية بمحرك بنزين 3.0 لتر تيربو مزدوج 6 سلندر بنفس التقنيات المستخدمة في سيارات الفورمولا ، بقوة 620 حصان وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في أقل من 3 ثواني وسرعة قصوى 325 كلم\س، مع ناقل مزدوج 8 سرعات.
وستقدم مازيراتي نسخة كهربائية للسوبركار في وقع لاحق بدفع رباعي ومدى 380 كيلومتر لكل شحنة ومعدل تسارع يتفوق على نسخة البنزين.
وبينما لم تكشف مازيراتي عن الأسعار الرسمية، تشير التوقعات أنها لن تتعدى 200,000 دولار – 750,000 ريال، مع انطلاق السيارة في الأسواق العالمية في 2021.
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