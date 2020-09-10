لوسيد تشوق لـ SUV كهربائية جديدة باسم “جرافيتي”

الخليج ٣٦٥ نت – بالإضافة إلى تدشين موديل إير الكهربائي، كشفت لوسيد عن صور تشويقية لـ SUV جديدة تعمل عليها الشركة حالياً باسم “جرافيتي”، أو الجاذبية. تصميم جرافيتي مشابه لموديل إير سيدان كما هو واضح، خاصة المقدمة والمصابيح الأمامية LED النحيفة، مع مصابيح خلفية ممتدة على مدار عرض السيارة بأكملها. لا توجد صور للداخلية ولكن نرى أن الزجاج الأمامي يمتد فوق رؤوس الركاب الأماميين، تماماً مثل إير، ومن الغالب مشاركة نفس التقنيات المتطورة للسلامة والتوجيه الذاتي. وقد صرحت لوسيد مسبقاً أن الـ SUV سترتكز على نفس منصة إير، ما يعني مشاركة المحركين الكهربائيين وبطارية 113 كيلوواط\س والدفع الرباعي. Advertisements

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