أشهر 10 سيارات رياضية في الثمانينيات.. رحلة جودزيلا المحرمة

اتسمت كل حقبة زمنية من القرن الماضي بموديلات السيارات التي شهدت انتشارا خلال هذه الحقبة، فعلى غرار السبعينيات وما شهدته من انتشار واسع للسيارات الأمريكية الرياضية المعروفة باسم muscle cars، كانت الثمانينيات حقبة بداية انتشار السيارات الرياضية التي جمعت بين الأداء القوي وطريقة قيادتها بالطرق العامة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز السيارات الرياضية التي طرحت خلال حقبة الثمانينيات من مختلف الماركات الأمريكية والأوروبية واليابانية.

بدأ الموقع قائمته بطراز نيسان R32 Skyline GT-R، الذي اعتبر من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت في هذه الحقبة، بناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات، ومحرك توربيني وقوة 1000 حصان.

وكان هذا الطراز لقوته، من الموديلات المحرم تداولها بالسوق الأمريكية، غير أنه بكافة أنحاء العالم حقق شهرة ونجاح

كبيرين، وعرف باسم "جودزيلا".

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز فورد RS200، الذي طرحته فورد في الثمانينيات، للمشاركة بسباقات الرالي، ضمن منافسات Group B من هذه السباقات.

وكان يعمل هذا الطراز بنظام دفع خلفي، ومحركه كانت ينتج قوة تصل لـ 250 حصانا.

ومن ماركة فيراري الإيطالية، جاء طراز F40 الذي قدمته ماركة الحصان الواثب في عام 1987، وتمتع هذا الطراز بمحرك قوي، من فئة V8 بسعة 2.9 لتر، وينتج قوة تصل لـ 471 حصانا.

من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة بورش الألمانية، طراز 959، الذي طرحته بورش للمشاركة في سباقات الرالي Group B، ويعمل هذا الطراز بمحرك توربيني مزدوج، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 197 ميلا في الساعة وصنعت بورش منه 200 نسخة فقط.

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ومن ماركة بي إم دبليو، جاء ضمن القائمة، طراز E30 M3، الذي طرح في حقبة السبعينيات للمشاركة أيضا في سباقات الرالي، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك جازولين رباعي بسعة 2.3 تر، وينتج قوة 197 حصانا.

بعد ذلك جاء ضمن قائمة هوت كارز، طراز RUF Yellowbird وكان أحد أقوى السيارات الرياضية في الثمانينيات، وأبرز منافسيه كان طراز فيراري F40.

وعمل هذا الطراز بمحرك سداسي وناقل سرعة مزود بـ 5 سرعات، وتمتع بوزنه الخفيف الذي منحه قدرة تسارع فائقة.



ومن ماركة لامبورجيني الإيطالية، جاء ضمن القائمة طراز Lamborghini Countach، الذي طرح بمحرك V12 جازولين بسعة 5.2 لتر، وينتج قوة 447 حصانا، مع ناقل سرعة مزود بـ 5 سرعات.

ومن ماركة لانسيا، جاء ضمن القائمة طراز Lancia Delta S4 وهو طراز آخر طرح لغرض المشاركة في سباقات Group B في الثمانينيات، ويعمل هذا الطراز بمحرك DOHC 16v I4 سوبر تشارج.

ومن فيراري، جاء أيضا ضمن القائمة طراز Ferrari 288 GTO، الذي طرح للمشاركة في سباقات رالي Group B rally بمحرك V8 توربيني مزدوج ينتج قوة 400 حصان بسعة 2.9 لتر.

وفي ختام القائمة أيضا من فيراري، جاء طراز Ferrari Testarossa، الذي طرح بمحرك خارق، وصنع منه 10,000 نسخة.



