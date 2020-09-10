لوسيد اير المدعومة من السعودية تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة لوسيد موتورز المدعومة من صندوق الإستثمارات السعودي بالكشف رسمياً عن سيارتها الكهربائية إير بالمواصفات الإنتاجية.

خارجية لوسيد اير تم نحتها بأناقة لكي ينتج عنها تصميم جذّاب مستقبلي، ما يحقق لها أيضاً معامل سحب 0.21 وهو الأفضل في العالم متفوقاً على مرسيدس اس كلاس (0.22) وتيسلا موديل إس (0.24)، ليجعل الهواء يتدفق بسلاسة حول هيكلها دون مقاومة اندفاعها بالطريق.

تتمتع لوسيد اير بمقصورة رحبة مستقبلية توفر أقصى مساحة ممكنة مع تميزها بقمرة قيادة ذات زجاج منحني 34 بوصة ذو شاشة عرض 5K تبدو عائمة على لوحة القيادة مع إمكانية إخفائها عند عدم الحاجة.

ستتاح السيارة الكهربائية مع 3 مقاعد خلفية بالبداية مع توفيرها لاحقاً بمقعدين خلفيين كبيرين لهؤلاء الباحثين عن مزيد من الفخامة والراحة.

لوسيد اير مدعومة بأمازون أليكسا والتحديثات عبر الهواء، كما أن زجاجها الأمامي يمتد حتى السقف مع وجود لوح زجاجي أعلى منطقة المقاعد الخلفية.

كما قامت لوسيد بتطوير أنظمة مساعدة متطورة للسائق تستخدم 32 مستشعر يتضمنه نظام ليدار عالي الدقة يعمل جنباً إلى جنب مع خرائط بتقنية متطورة لتقديم نظام القيادة الذاتية الذي سيتيح للسيارة قيادة نفسها بنفسها في بعض الحالات مع توفير المميزات التالية:

مراقبة الرؤية المحيطية

مراقبة عبور المشاة

التعرف على إشارات المرور

فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية

تنبيه السائق عند التشتت

مثبت سرعة متكيف

مساعد البقاء بمنتصف المسار

مصابيح أمامية متكيّفة

مساعد الركن الذاتي

المواصفات:

يتم شحن البطارية بمدى 32 كم خلال دقيقة واحدة بما يعادل 482 كم خلال 20 دقيقة عند استخدام محطة شحن سريع وهو ما ينطبق على جميع فئات لوسيد اير، وقد استطاعت لوسيد تحقيق ذلك عبر استخدامها تقنيات فورومولا إي، وفيما يلي نستعرض مواصفات فئاتها:

لوسيد إير ستاندرد: مواصفاتها لم تعلن إلى الآن

لوسيد إير تورينج: القوة 620 حصان – التسارع 0-96 كم/س خلال 3.2 ثانية – السرعة القصوى 250 كم/س – مدى السير 653 كم بجنوط 19 بوصة.

لوسيد جراند تورينج: القوة 800 حصان – التسارع 0-96 كم/س خلال 3 ثواني – السرعة القصوى 270 كم/س – مدى السير 832 كم بجنوط 19 بوصة.

لوسيد إير دريم إيديشن: القوة 1,080 حصان – التسارع 0-96 كم/س خلال 2.5 ثانية – السرعة القصوى 270 كم/س – مدى السير 809.5 كم بجنوط 19 بوصة أو 748 كم بجنوط 21 بوصة.

الأسعار وموعد التوفر:

لوسيد إير ستاندرد: 80,000 دولار (300,000 ريال ريال) – تتوفر في 2022

لوسيد إير تورينج: 95,000 دولار (356,250 ريال ريال) – تتوفر بنهاية 2021

لوسيد إير جراند تورينج: 139,000 دولار (521,250 ريال) – منتصف 2021

لوسيد إير دريم إيديشن: 169,000 دولار (633,750 ريال) – ربيع 2021

مع العلم أن جميع الأسعار يتم خصم 7,500 دولار (28,125 ريال) من قيمتها في أمريكا بسبب دعم الحكومة الفيدرالية للسيارات الكهربائية.

رابط الحجز المسبق على سيارة لوسيد إير في السعودية والإمارات: اضغط هنا

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