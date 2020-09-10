فوتون الصينية تكشف عن شبيهة فورد F-150 الجديدة

كتب: باسل الحلواني
تداولت العديد من مواقع السيارات العالمية صوراً لسيارة بيك أب، من إنتاج شركة فوتون الصينية، والتي تشبه إلى حد كبير مركبات F-150 الشهيرة من فورد، خاصةً من ناحية تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، وحتى من حيث الحجم، لكنها تأتي ببعض التعديلاتعلى تصميم الصندوق الخلفي وتصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات.
ومن المنتظر أن تحمل هذه السيارة الجديدة اسم فوتون جنرال، وسيطرح منها نموذجان، النموذج الأول سيزود بمحركات توربينية تعمل بالديزيل بسعة 2.0 و2.5 ليتر،ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 238 حصانا، ستعمل جميع هذه المحركات مع علب سرعة ZF أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.
فيما يبنى النموذج الثاني من هذه السيارات على منصات P4، وسيكون شبيها بسيارات F-150 أيضا، لكنه سيزود بمحركات توربينية كبيرة تعمل بالديزيل بسعة 3.8 ليتر، وسيكون أغلى نموذج لسيارة بيك آب تنتجها فوتون حتى الآن.
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