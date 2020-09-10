مرسيدس تكشف عن جلاند واجن الاختبارية

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس رسمياً عن السيارة جلاندواجن الاختبارية والتي تستند على جي كلاس.

وتم تصميم سيارة مرسيدس الاختبارية بالتعاون بين كبير مسؤولي تصميم مرسيدس، جوردن واغنر، ومصمم الأزياء الشهير فيرجيل أبلوه.

Advertisements

وتتميز جلاندواجن الاختبارية بمظهر خارجي انسيابي، حيث تمت إزالة المرايا والعديد من الأجزاء الأخرى،

كما حصلت على مصدات أعرض، وعتبات جانبية متناسقة، وتم إزالة مقابض الأبواب واستبدالها بأشرطة بسيطة، كما تم صقل الطلاء جزئياً لخلق إحساب بالبساطة، مع بعض العيوب اليدوية التي تجعلها فريدة من نوعها.

ومن الداخل، تم تجريد المقصورة من

المزايا الفخمة والتقنيات المتطورة، حيث تم استبدال أجهزة القياس الرقمية والنظام الترفيهي بأجهزة قياس تناظرية ومفاتيح، كما حصلت على عجلة قيادة مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، ومقاعد رياضية، وقفصاً دائرياً، وطفاية حريق.

قالت مرسيدس إن نسخة طبق الأصل من السيارة سيتم بيعها في مزاد علني وسيتم توجيه جميع عائدات المزاد إلى مؤسسة خيرية، ومن المقرر أن يُقام المزاد في 14 سبتمبر الجاري.