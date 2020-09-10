بعد طرحها في مصر.. ننشر مواصفات وأسعار سوزوكي أرتيجا 2021 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، عن طرح السيارة سباعية المقاعد سوزوكي أرتيجا "فيس ليفت" موديل 2021.

وزودت سوزوكي أرتيجا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 77 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

وتعتمد أرتيجا على منظومة الجر الأمامي، وتستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 13.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويبلغ طول السيارة 4395 مم، أما العرض 1735 مم، والارتفاع1690 مم، أما سعة صندوق الأمتعة الخلفي "الشنطة" فتبلغ 153 لترًا.

وتتوافر سوزوكي أرتيجا في السوق المصرية، بفئة واحدة من التجهيزات، وتزخر السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، يأتي في مقدمتها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني

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للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية.

وتقف السيارة على جنوط قياس 15 بوصة، وتزخر بمجموعة من التجهيزات والكماليات، أبرزها مصابيح ضباب أمامية والخلفية LED، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا، وزجاج خلفي معتم، وشبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم، ومساند يد أمامية وخلفية، وزجاج كهربائي، ونظام غلق مركزي للأبواب، وخاصية الدخول وإدارة المحرك دون مفتاح، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

وتأتي سوزوكي أورتيجا بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، راديو، مدخل USB /AUX، بلوتوث، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وريموت كنترول.

وبحسب الوكيل المحلي لسوزوكي، فإن سعر أرتيجا الجديدة يبلغ 279.9 ألف جنيه.