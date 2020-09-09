Nexo.. تعرف على مواصفات وقدرات طراز هيونداي "المميز"

ضمن فئات كروس أوفر صغيرة الحجم، قدمت طرحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، النسخة الأحدث لعام 2020 من طراز "نيكسو" المميز.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لكافة مواصفات وقدرات الطراز، شملت الكشف عن قوة محركه، ومساحته الداخلية والتقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2020

في البداية، قال الموقع إن التحديثات التي أجريت على نسخة 2020 من طراز هيونداي "نيكسو" شملت بعض الكماليات فقط، وكان أبرزها منح الفئة الأعلى من الطراز باسم Limitid تقنية استشعار الأمطار قبل هطولها.





الأسعار

ويتوفر من طراز هيونداي نيكسو لعام 2020 فئتان فقط للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية هي فئة Blue وتتوفر بسعر 59,395 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة Limited التي تتوفر بسعر 62,895 ألف دولار.

المحرك

قال الموقع أن فئات طراز هيونداي نيكسو تعمل بمحرك يعمل بالهيدروجين، وناقل سرعة أحادي السرعة، ونظام دفع امامي، ويمنح المحرك الطراز القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.4 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ111 ميل في الساعة.

ويمد المحرك بالطاقة، بطاريات خلايا وقود بمعدل 95 كيلوات في الساعة، وينتج المحرك قوة 161 حصان مع عزم دوران 291 لفة/قدم.





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استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك طراز نيكسو من هيونداي للوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن النسخة الافتتاحية من الطراز تستهلك من طاقة الهيدروجين ما يعادل من الوقود جالون واحد لكل 65 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 58 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 61 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين، وذلك فيما يخص فئته الافتتاحية Blue.

أما فئته المتقدمة Limited فتستهلك من وقود الهايدروجين ما يعادل من الوقود التقليدي جالون واحد لكل 59 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 47 ميل يطقعهم على الطريق السريع، وجالون لكل 57 ميل يقطعهم الطراز على الطريقين مجتمعين.





المساحة الداخلية

كشف الموقع بعد ذلك عن المساحة الداخلية بطراز هيونداي نيكسو، وقال إن الطراز من الداخل يكفي لـ5 ركاب، ويتمتع بمساحة امتداد للأقدام أسفل المقاعد الأمامية تصل لـ41.5 بوصة، ومساحة امتداد للرأس للأعلى بالمقاعد الأمامية تصل لـ39.4 بوصة.

وللمقاعد الخلفية، تصل المساحة المتوفر لأمتداد الاقدام للأسفل لـ38.6 بوصة، والمساحة المتوفر لأمتداد الرأس للأعلى تصل لـ38.0بوصة.





التقنيات

ومن الداخل يتمتع الطراز بشاشة معلوماتية بقياس يصل لـ12.3 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ووصلات USB للترفيه بالإضافة لخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز هيونداي نيكسو 2020، بالكشف عن انظمة الأمن به المساعدة للسائق، وتشمل كل من نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، ونظام رصد المناطق العمياء خلف السيارة التي يصعب على السائق رصدها، وأيضا نظام الحاظ على المسار.