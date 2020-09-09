10 سيارات استثنائية.. صغيرة لكنها وحش على الطرق الوعرة

كما ترتبط السيارات الرياضية الخارقة بالمحركات العملاقة، كانت دائما خاصية اقتحام الطرق الوعرة "أوف رود" ترتبط بالسيارات الـ SUV كبيرة الحجم التي تتمتع بقاعدة إطارات تمتلك الطول والعرض المناسبين لمنح هذه السيارات القدرة على السير بمثل هذه الطرق الغير ممهدة.

ورغم ذلك، شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات تمتعت بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، رغم طرحها بحجم صغير، أقل حتى من السيارات الهاتش باك في بعض الأحيان.

وقدم موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز السيارات التي طرحت بحجم صغير وتمتعت رغم ذلك بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، وأضيفت لها أنظمة تشد من عزم دوران المحرك.

وبدأ الموقع القائمة بطراز سوزوكي SJ-series اليابانية، الذي طرح بنظام دفع خلفي AWD وقدرات تمكنه من اقتحام الطرق الوعرة، بفضل محركه القوي ذو سعة 1.3 لتر، وكان أول ظهور لهذا الطراز في حقبة السبعينيات وتوقف طرحه في نهاية التسعينيات.

من بعده جاء طراز فيات الصغير Fiat Panda الذي طرحته الشركة الإيطالية في حقبة الثمانينيات، وخصصت منه نسخ تعمل بنظام دفع رباعي 4X4، ومازالت فيات تقدم نسخا بقدرات دفع رباعي من هذا الطراز حتى الآن.

لحقه بالقائمة طراز فولكسفاجن Golf Cross Country الذي طرح ضمن فئة هاتش باك، ولكن تمتع بنظام دفع رباعي ومحرك GTi قوي مكنه من اقتحام الطرق الوعرة بسهولة.

ومن ماركة لادا الروسية، جاء ضمن القائمة طراز Lada Niva الذي كان بداية ظهوره في عام 1977، وكان من أبرز الموديلات صغيرة الحجم التي تتمتع بقدرات "أوف رود"، ونافست به لادا موديلات مثل رينو 5 و لاند روفر.

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ومن سوبارو، جاء ضمن القائمة، طراز آخر حمل طابع الشاحنة البك أب الصغيرة في تصميمه، وهو موديل Subaru Brat من ماركة سوبارو اليابانية، والذي كان يتوفر بمحرك قوي يمنح قدرة اقتحام الطرق الوعرة بسعة تتراوح ما بين 1.6 لتر و 1.8 لتر، وكان أول ظهور لهذا الطراز في عام 1978.

ومن بعده جاء طراز ميتسوبيشي Delica وكان هذا الطراز من قلائل الموديلات التي طرحت ضمن فئة VAN وكان يتمتع بقوة دفع قوية تمنحه القدرة على اقتحام الطرق الغير ممهدة.

ومن الموديلات حديثة الطرح، جاء ضمن القائمة، طراز Dacia Duster بنسخته الأحدث التي طرحت بنظام دفع رباعي 4X4، وقدمت ماركة "دايسا" هذا الطراز لمنافسة أحدث موديلات رينج روفر.

لحقه بالقائمة من السيارات الكلاسيكية طراز Land Rover Lightweight وكان هذا الطراز مخصص للاستخدام العسكري، إذ صنعت منه العديد من النسخ المدرعة.

وجاء ضمن القائمة أيضا طراز سيتروين Mehari الذي طرح بمحرك بقوة 602 سي سي، وكان يزن 535 كيلوجرام، ويعمل محركه بنظام دفع AWD.

واختتم الموقع القائمة بطراز Kangoo Trakka من ماركة رينو الفرنسية التي يتوفر بنسخة مخصصة لاقتحام الطرق الوعرة باسم X-Track 4x4، تتوفر بمحرك تربو ديزل بسعة 1.9 لتر.



