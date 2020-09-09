موجز الخليج 365 للسيارات.. سباق فورد وتويوتا وطراز كيا يربك السوق

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرت العادة أن تطرح ماركات السيارات موديلات تابعة لها تحمل أسماء رموز للصناعة من فنيين ومصممين ومؤسسين لشركات السيارات، ورغم ذلك شهدت الصناعة عبر تاريخها طرح مجموعة من الموديلات مستوحاة من أغرب المصادر.

تعتبر شركة أودي الألمانية من أكثر شركات السيارات التي طرحت عبر تاريخها سيارات تجريبية التي تعرف باسم "كونسبت"، وهي سيارات تطرح للعرض فقط بقدرات وتصميمات تواكب المستقبل، ويقدر لغالبيتها عدم الدخول في مرحلة التصنيع ثم الطرح للبيع وتبقى للعرض فقط.

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منافسة ساخنة تشهدها أسواق السيارات بين الموديلات التي طرحت ضمن فئة SUV، وفي المقدمة منها فورد إيكو سبورت، وتويوتا RAV4.

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية ضمن فئات السيدان، نسخة 2020 الأحدث من طراز "ريو"، المميز، لتدعم به أسطولها من الموديلات التابعة لهذه الفئة والتي طرحت خلال العام الجاري.

رغم مرور أكثر من نصف قرن على طرح شيفروليه لطرازها الرياضي الشهير كمارو، فإنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، في الوقت الذي تتلقى فيه الأسواق حول العالم يوميا العديد من الموديلات الجديدة.