كورفيت C8 قد تحصل على نسخة هايبرد في عام 2023

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير أن شفروليه كورفيت C8 ستحصل على مساعدة كهربائية في 2023، لكنها لن تتحول إلى سيارة كهربائية بالكامل، حيث ستحصل على محركات كهربائية تقود العجلات الأمامية، لتُصبح بدفع كلي لأول مرة في تاريخها.

وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم استخدام محرك واحد أم محركين كهربائيين، كما يُشير التقرير إلى أن جنرال موتورز ستقوم بذلك بدافع تعزيز الأداء وليس الاهتمام بكفاءة استهلاك الوقود.

يزعم التقرير أن هذه المعلومات تأتي من وثائق داخلية بجنرال موتورز، لذا لا يُمكننا التحقق من هذه المعلومات، فمن المؤكد لن تتحدث الشركة عن هذه الأمور مع الصحافة بعد.

يُمكننا القول أن هذا التقرير الجديد مدعوم بتقارير سابقة سمعناها عن خطط كورفيت الكهربائية، ففي أبريل 2020، ظهر تقرير يكشف أن هناك موديل هجين من كورفيت سيتم الكشف عنه في 2023.

في الختام، يُتوقع أن تكون سيارة كورفيت C8 النهائية هي زورا، والتي ستحصل على دعم كهربائي وفقاً للشائعات، حيث تقول التكهنات الحالية أنها ستحصل على محرك مزدوج التيربو V8 سعة 5.5 لتر مدمج بمحركات كهربائية لتوفير قوة تصل إلى 1000 حصان ونظام دفع كلي، لكن لا يُتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار قبل عام 2025.

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