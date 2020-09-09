فورد برونكو رابتر تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ فورد برونكو رابتر لأول مرة أثناء اختبارها، لتؤكد بذلك الشائعات حول عمل الشركة على تطويرها، ولسوء الحظ، فإن السيارة في الصور كانت مموهة بشدة خاصة الواجهة الأمامية، وفي الخلف، يبدو أن الرفارف بارزة أكثر من الموديل القياسي.

الأمر الأكثر وضوحاً هو أن برونكو رابتر تمتلك خلوصاً أرضياً أكبر من برونكو القياسية، كما تمتلك الـ SUV القادمة إطارات BF Goodrich All-Terrain T / A، وللمقارنة، فإن برونكو القياسية تحصل على إطارات جوديير رانجلر، دون ظهور علامة رانجلر التجارية.

التغيير الملحوظ الآخر هو أن هناك نظام عادم مزدوج يقع على يسار السيارة قريب من المنتصف، في حين يوجد في أقصى اليمين في طرازات برونكو القياسية، وتوضح لقطات المحور الخلفي أن هذه السيارة تمتلك قطع ميكانيكية مختلفة، في حين لا يزال المحرك لغزاً، إلا أن إحدى الشائعات تقول أنها ستحصل على محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر المستخدم في لينكون أفياتور والذي يولد قوة 400 حصان و563 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في الختام، لا نعرف متى ستكشف فورد عن برونكو رابتر بعد، لكن الشائعات تقول أن الطراز الأكثر ملائمة للطرق الوعرة سيكون متاحاً كموديل 2023.

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