مرسيدس جي كلاس بمحرك 2 لتر في الصين سعرها 784 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت مرسيدس جي كلاس على نسخة جديدة للسوق الصيني باسم G350 بسعر يبدأ من 1.42 مليون يوان صيني، ما يعادل 784,000 ريال، وتأتي النسخة بمحرك بنزين 2.0 لتر بقوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر.

ويسمح المحرك بتسارع السيارة إلى 100 كلم\س في 8.1 ثانية بسرعة قصوى 190 كلم\س، مع نظام دفع رباعي 4Matic وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.

الصين تفرض ضرائب مرتفعة على المحركات الكبيرة، لذا تقدم مرسيدس فئات جديدة باستمرار لموديلاتها بمحركات صغيرة، وفي حالة تساؤلك عن سعر الجي كلاس موديل ال V8 في الصين، فيبدأ من 238,000 دولار – 892,000 ريال.

نسخة الـ AMG G63 الأعلى في المجال تبدأ من 325,000 دولار، ما يعادل 1.2 مليون ريال، وهي كلها أسعار باهظة مقارنة بالأسواق الأخرى.

Advertisements