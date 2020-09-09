سيارات طرحت بأسماء مستوحاة من أغرب الآلات.. منها موستانج ولامبورجيني

جرت العادة أن تطرح ماركات السيارات موديلات تابعة لها تحمل أسماء رموز للصناعة من فنيين ومصممين ومؤسسين لشركات السيارات، ورغم ذلك شهدت الصناعة عبر تاريخها طرح مجموعة من الموديلات مستوحاة من أغرب المصادر.

وذلك ما كشف عنه موقع "توب جير المختص بأخبار السيارات، في تقرير ضم مجموعة من السيارات طرحت بأسماء مستوحاة من أسماء لموديلات طرحت من آلة الجيتار الإلكتروني الموسيقية.

وأوضح الموقع أن الأسماء التي ذكرت في هذه القائمة، تنتمي في غالبيتها لموديلات آلات جيتار إلكتروني من صنع أبرز ماركتين لصناعة الآلات الموسيقية هما ماركة Gibson وماركة Fender.



وبدأ الموقع القائمة بطراز Pontiac Firebird الذي طرح في حقبة السبعينيات، وكان يعمل بمحرك V8 ينتج قوة 215 حصان وذو سعة 5.3 لتر.

وأوضح الموقع أن هذا الطراز استوحى اسمه من الجيتار الإلكتروني Firebird الذي طرحته ماركة Gibson في هذه الحقبة نفسها.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز Jag Mark II من ماركة جاجوار الذي طرح في عام 1959، حين كان ظهور الجيتار الإلكتروني في بدايته، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك بسعة تصل لـ 3.4 لتر، وهو مستوحى في مسماه من جيتار Fender Jag.

لحقه بقائمة توب جير طراز Mercury Marauder الذي طرحته فورد في عام 2002، وكان مستوحى في مسماه من الجيتار الإلكتروني Fender Marauder من ماركة صناعة الجيتارات الإلكترونية Fender.

ومن ماركة Gibson جاء ضمن القائمة طراز آخر طرح بمسمى مستوحى من أحد آلات الجيتار التي صنعتها، وهو طراز Ford Thunderbird الذي طرح في حقبة الخمسينيات، واستوحى اسمه من جيتار Gibson Thunderbird.

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ومن بعده جاء بالقائمة، طراز موستانج الشهير من ماركة فورد، الذي طرح في أبريل 1964 وهو العام نفسه الذي طرحت به ماركة Fender جيتارها الإلكتروني Mustang الذي استوحي اسم الطراز منه.

بخلاف ماركتي Fender و Gibson، ضمت قائمة "توب جير، ماركة أخرى لصناعة الجيتارات الإلكترونية، هي ماركة Framus، التي طرحت جيتار إلكتروني في فترة التسعينيات، استوحى منه اسم طراز لامبورجيني Lamborghini Diablo، الذي طرح في الفترة نفسها بمحرك قوي فئة V12 بسعة 5.7 لتر.

من حقبة الخمسينيات، جاء طراز DeSoto Coronado الذي طرح باسم مستوحى من جيتار من صنع ماركة Fender يحمل اسم Coronado أيضا.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز Ford Falcon الذي طرح بنسخته الحديثة باسم مستوحى من اسم جيتار Gretsch Falcon وكانت بداية ظهور هذا الطراز في حقبة السبعينيات وآخر نسخة طرحت منه في عام 2016.

اختتم موقع " توب جير" القائمة بطراز Oldsmobile Toronado الذي طرح في حقبة الستينيات بمسمى مستوحى من اسم الجيتار الإلكتروني Toronado من ماركة Fender.



