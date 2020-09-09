ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر لجميع عملاء أوبل الجدد

كتب: باسل الحلواني

قررت علامة أوبل الألمانية في مصر، مد ضمان طرازاتها الجديدة ليصبح 150 ألف كم / أو 5 سنوات ضمان، أيهما أقرب.

وفقاً لأوبل؛ فإن جميع عملائها الجدد بإمكانهم الاستفادة من الضمان الجديد.

جراند لاند

بهذا العرض يستطيع عشاق ومحبي السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV التمتع بالسيارة الرائعة جراند لاند المصنوعة في ألمانيا مع محرك تربو 1.6 لتر يولد قوة قدرها 163 حصان ، مع باقة متكاملة من وسائل الامان لحماية قائد السيارة ومن معه وأيضا باقة من الكماليات التي تحقق الرفاهية التامة أثناء

الرحلة.

أوبل كروس لاند

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وتتميز أوبل كروس لاند بتصميم عصري وأنيق ونكهة شبابية من الخارج مع باقة متميزة من الألوان التي تناسب كافة الأذواق، وأبعاد متميزة تجعلها أفضل إختيار في فئتها ، ومن الداخل فقد حظيت " كروس لاند " بمقصورة قيادة مصممة خصيصا لقيادة ممتعة وبخامات وكماليات تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة.

أوبل أسترا تربو

وتأتي أوبل أسترا تربو لتكمل منظومة أوبل في مصر ، حيث تعد السيارة الأنيقة ذات المحرك التوربيني

الذي يبلغ سعته 1.4 لتر ويولد قوة قدرها 140 أفضل إختيار لراغبي إقتناء سيارة أوروبية بتكنولوجيا ألمانية .

وتتوافر أوبل أسترا تربو بفئة واحدة مجهزة ب4 وسائد هوائية وفرامل ABS وESP و مثبت سرعة ومحدد سرعة وشاشة 7 إنش إنتليلينك وجنوط سبور وحساس ركن خلفي وشاشة معلومات للسائق ، وتقدم أوبل كل هذه المميزات بسعر منافس جدا .

جدير بالذكر أن عدد فروع ومراكز الخدمة الخاصة بعلامة أوبل يبلغ 33 فرعاً، تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة المتنقلة والإنقاذ التي يحصل عليها عملاء " أوبل " على مدار الساعة، كما يستطيع عملاء أوبل تقسيط فاتورة الصيانة على 6 شهور بدون فوائد (في مراكز خدمة المنصور للسيارات).