هل يُمكن تجديد رخصة قيادة السيارة عند إيقاف الخدمات للمستفيد؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة تبلغ 40 ريالاً للسنة الواحدة ولا يمكن تجديدها في حال “إيقاف الخدمات” للمستفيد.

كما بيّنت إدارة المرور الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة قيادة السيارة ورخصة السير بشكل عام، وتشمل سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي (لتجديد رخصة القيادة)، ومن ثم إجراء الفحص الفني والتأمين (لتجديد رخصة سير السيارة).

والجدير بالذكر أنه يُمكن إنهاء تجديد هذه الرخص من خلال منصة أبشر الإلكترونية وإيصالهما أيضاً عن طريق المنصة، في حال كان لدى المستفيد عنوان وطني (واصل)، وفي حال لم يكن لديه عنوان بريدي فعليه مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب.