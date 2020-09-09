مجموعة جيلي تعلن عن مبيعاتها العالمية لشهر أغسطس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة جيلي عن مبيعات إجمالية 113,443 سيارة في شهر أغسطس 2020، وهي زيادة 12% عن نفس الشهر في 2019، كما أنها زيادة 8% عن يوليو 2020.
وقد سجلت جيلي بيع 6,609 سيارة بيئية وكهربائية، كما ارتفعت صادرات جيلي خارج الصين بـ 97% إلى 6,322 سيارة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والباقي 107,121 سيارة في السوق الصيني.
بالنسبة للمبيعات الإجمالية للثمانية أشهر الأولى من 2020 فقد بلغت 749,107 سيارة، ما يعني تحقيق 57% من هدف جيلي للوصول إلى 1,320,000 سيارة مباعة خلال 2020.
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