مجموعة جيلي تعلن عن مبيعاتها العالمية لشهر أغسطس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة جيلي عن مبيعات إجمالية 113,443 سيارة في شهر أغسطس 2020، وهي زيادة 12% عن نفس الشهر في 2019، كما أنها زيادة 8% عن يوليو 2020.

وقد سجلت جيلي بيع 6,609 سيارة بيئية وكهربائية، كما ارتفعت صادرات جيلي خارج الصين بـ 97% إلى 6,322 سيارة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والباقي 107,121 سيارة في السوق الصيني.

بالنسبة للمبيعات الإجمالية للثمانية أشهر الأولى من 2020 فقد بلغت 749,107 سيارة، ما يعني تحقيق 57% من هدف جيلي للوصول إلى 1,320,000 سيارة مباعة خلال 2020.