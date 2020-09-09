“المرور” ترك مسافة آمنة يرفع معدلات السلامة على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – جددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير بأهمية ترك السائق لمسافة آمنة بينه وبين السيارات التي أمامه. وأوضحت إدارة المرور أن ترك مسافة آمنة بين السيارات يُزيد من معدلات السلامة والأمان على الطريق ويحدّ أيضاً من وقوع الحوادث، ولذلك على جميع السائقين الالتزام والتقيّد بهذه المسافة، وجاء في التغريدة: “حماية لك.. تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”.

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