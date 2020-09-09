لاندروفر ديفندر 2021 تحصل على تحديثات ونسخة هجينة بالقابس

الخليج ٣٦٥ نت – حضلت لاندروفر ديفندر على تحديثات جديدة لعام 2021، أهمها إضافة نسخة هجينة جديدة بالقابس باسم “ديفندر P400e”، بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 398 حصان وتسارع إلى 96 كلم\س في 5.4 ثانية وسرعة قصوى 209 كلم\س.

كما أن النسخة الهجينة تتمتع بمدى كهربائي صافي بـ 43 كيلومتر، وستحصل النسخة على مزايا قياسية تشمل جنوط 20 إنش ونظام تعليق هوائي إلكتروني، مع داخلية 5 أو 6 ركاب.

كما تخلت ديفندر عن محرك الديزل 4 سلندر لصالح محرك ديزل جديد 6 سلندر بقوة 296 حصان وعزم 650 نيوتن متر وتسارع إلى 96 كلم\س في 6.3 ثانية، مع استمرار محرك البنزين تيربو 4 سلندر وآخر بنزين 6 سلندر بتقنية هايبرد خفيفة.

وستبدأ أسعار ديفندر 2021 من 46,100 دولار في الولايات المتحدة، ما يعادل 173,000 ريال.

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