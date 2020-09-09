أفضل 10 سيارات "كونسبت" طرحتها أودي.. قدرات وتصميمات خيالية

تعتبر شركة أودي الألمانية من أكثر شركات السيارات التي طرحت عبر تاريخها سيارات تجريبية التي تعرف باسم "كونسبت"، وهي سيارات تطرح للعرض فقط بقدرات وتصميمات تواكب المستقبل، ويقدر لغالبيتها عدم الدخول في مرحلة التصنيع ثم الطرح للبيع وتبقى للعرض فقط.

ورغم ذلك، تبقى دائما السيارات الكونسبت، من أكثر الاسباب التي يحضر لأجلها الزوار لمعارض السيارات، التي تشهد دائما الظهور الأول لمثل هذه الموديلات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز 10 موديلات "كونسبت" طرحتها شركة أودي عبر تاريخها، وبدأ الموقع القائمة بطراز Rosemeyer الذي قدمته أودي بتصميم غير تقليدي مستوحى من موديلات حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان يتوفر هذا الطراز الكونسبت بمحرك من فئة W16، وهو نفسه المحرك الذي طرح به طراز بوجاتي "فيرون" الخارق.

من بعده جاء ضمن قائمة أبرز السيارات الكونسبت التي طرحتها أودي، طراز Avus Quattro، الذي قدمته بمحرك mid-engined من فئة W12، وقدم هذا الطراز للعرض في عام 1991، ولم يقدر له التصنيع وتصل سرعة محركه القصوى لـ210 ميل في الساعة.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز A8 Coupe من أودي، الذي استوحته أودي من الجيل الأول من موديل D2 A8، وكان أبرز منافسي هذا الموديل الكونسبت حين طرحه، كل من طراز الفئة الثامنة من بي إم دبليو، وطراز مرسيدس CL-Class.

وأدخلت أودي هذا الطراز في طور التصنيع، غير أنها سرعان ما أوقفت طرحه بسبب ضعف مبيعاته.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز أودي Avantissimo، وأوضح موقع "هوت كارز" أن هذا الطراز كانت بدايته كموديل "كونسبت" اختباري، وهو الآن موديل A6 Avant، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك V8 بسعة 4.2 لتر ينتج قوة 430 حصان.

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ثم جاء من بعده طراز Nuvolari Quattro، الذي طرح كنسخة سيدان أكبر حجما لطراز أودي TT الرياضي الشهير، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 5.0 لتر وينتج قوة 600 حصان.

وجاء ضمن القائمة أيضا طراز Steppenwolf الكونسبت الذي طرحته أودي ضمن فئات SUV، بمحرك فئة V6 بسعة 3.2 لتر، ولم يقدر لهذا الطراز أن يتم طرحه للتصنيع ومن ثم للبيع بالأسواق.

ثم تلاه طراز Quattro Concept، الذي طرح كموديل كونسبت بمحرك TFSI بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة 400 حصان، وكان أيضا من ضمن السيارات التي لم يقدر لها الطرح بالأسواق.

وضمن فئة E-TRON، جاء ضمن القائمة طراز E-Tron Spyder، وقدمته أودي كطراز يمثل الجيل الكهربائي من طراز TT الرياضي.

ومن ضمن الموديلات التي قدمته أودي أيضا كنسخة كونسبت، موديل Prologue، الذي قدمت من خلاله أودي مجموعة من التقنيات المميزة، التي استعانت بها فيما بعد لتصنيع الجيل الحالي من موديل A8.

وفي ختام القائمة، جاء طراز أودي Prologue Avant، والذي قدمته أودي كطراز "كونسبت" ضمن فئات "واجون"، بمحرك TDI بسعة 3.0 لتر.



