توم كروز يحلق من قمة جبل على متن دراجة هوندا

الخليج ٣٦٥ نت – أفلام Mission Impossible تشتهر بقيادة بطلها توم كروز لسيارات ومنتجات بي ام دبليو في جميع إصدارات السلسلة.. وبينما رأينا سيارات من شركات أخرى، إلا أن منتجات بي ام دبليو كانت دائماً في الواجهة، ولكن أول استثناء رئيسي ظهر هنا.

تسرب فيديو لركوب توم كروز لدراجة نارية من هوندا وقفزه من قمة جبل Helsetkopen في النرويج في واحدة من أجرأ مشاهد السلسلة على الإطلاق، وقد تأكدنا أن هذا المشهد سيكون في الفيلم القادم، كما أن توم كروز قام بتمثيل المشهد بنفسه واستخدام المظلة للهبوط بسلام.

وقد كرر توم كروز المشهد خمس مرات، ما يعني تحطم خمس دراجات هوندا على مدار التصوير، والسؤال هنا هل يعني ذلك انتهاء العلاقة الرسمية بين بي ام دبليو وأفلام Mission Impossible، أم أن دراجات بي ام دبليو باهظة الثمن لذا فضّل المنتجون استخدام دراجات هوندا في المحاولات المتكررة؟.. لا ندرى بعد.

وسينطلق الجزء الجديد من السلسلة في صالات السينما في نوفمبر 2021.

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