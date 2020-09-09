سباق مثير بين فورد وتويوتا.. من الرابح

منافسة ساخنة تشهدها أسواق السيارات بين الموديلات التي طرحت ضمن فئة SUV، وفي المقدمة منها فورد إيكو سبورت، وتويوتا RAV4.

ووضع تقرير لموقع carbuzz.com، المختص بأخبار السيارات، مقارنة تجمع بين الطرازين، شملت الكشف عن أبرز مميزاتهما من قوة المحرك، وتكلفة البيع.

الأسعار

طراز فورد إيكو سبورت تتوفر منه للبيع بالأسواق، 4 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية S بتكلفة 19,995 ألف دولار، وأعلى فئة SES بسعر 27,380 ألف دولار.

طراز تويوتا RAV4، تتوفر منه للبيع 5 فئات، الافتتاحية LE بسعر 25,950 ألف دولار، وأعلى فئة Limited بسعر 34,480 ألف دولار.

المحرك



طراز فورد إيكو سبورت، الذي تتوفر فئاته بأكثر من محرك، الأقل في السعة هو محرك توربيني بنظام للدفع الأمامي ذو سعة 1.0 لتر، بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 11.5 ثانية.

والمحرك الثاني من طراز إيكو سبورت بسعة 2.0 لتر، ونظام للدفع الأمامي والخلفي.

وفيما يخص طراز تويوتا RAV4، فتووفر كافة فئاته بالمحرك نفسه، ذو 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 60 ثانية، مع نظام دفع خلفي.











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استهلاك الوقود

طراز تويوتا RAV4، يستهلك من الوقود معدل "جالون" واحد لكل 28 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، ومثله كل 35 ميلا على الطريق السريع.

أما طراز فورد إيكو سبورت، فيستهلك محركه الأقل سعة 1.0 لتر من الوقود و"جالون " كل 27 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 29 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات



طراز تويوتا RAV4، يتمتع بشاشة معلوماتية يتراوح قياسها ما بين 7.0 و 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي من ماركة JBL وتقنية إنترنت لاسلكي تدعم شبكة الجيل الرابع 4G.

أما طراز فورد إيكو سبورت، فيتوفر بشاشة أقل بالقياس 4.2 بوصة،تفتقد لأنظمة التشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الحماية

طراز تويوتا، يتمتع بأنظمة سلامة مساعدة للسائق مثل الفرامل الذاتية، والحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

أما طراز فورد إيكو سبورت، فيطرح بأنظمة سلامة مساعدة للسائق أبرزها نظام تنبيه مسبق للإصطدام، بالإضافة لنظام مراقبة لمحيط السيارة، ونظام رصد المنطقة العمياء من الخلف لتنبيه السائق.