كيا تربك سوق سيارات السيدان بطراز جديد من "ريو"

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية ضمن فئات السيدان، نسخة 2020 الأحدث من طراز "ريو"، المميز، لتدعم به أسطولها من الموديلات التابعة لهذه الفئة والتي طرحت خلال العام الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، الذي أربك سوق سيارات السيدا، وفق ما ذكره.

الجديد بنسخة 2020

وقال الموقع إن الطراز الجديد بشاشة معلوماتية بقياس 7.0 بوصة يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بخلاف قدرات جديدة للمحرك بسعة 1.6 لتر وقوة (120 حصانا).





الأسعار

يتوفر من طراز كيا ريو بنسخته لعام 2020، 3 فئات بأسعار مختلفة للبيع بالأسواق، الافتتاحية LX SEDAN بسعر 16,675 ألف دولار، ثم S SEDAN بسعر 17,315 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي S hatchback بسعر 17.615 ألف دولار.

المحرك

تحدث الموقع بعد ذلك عن المحرك الذي يطرح به طراز كيا ريو، وفئاته تعمل بمحرك غاز بسعة 1.6 لتر، بنظام للدفع الأمامي، وناقل سرعة CVT .

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الوقود



طراز كيا ريو 2020، يستهلك من الوقود معدل "جالون"كل 33 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، ومثله كل 41 ميلا على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

تكفي 5 ركاب، وتتمتع بمساحة امتداد سفلى للقدم بالمقاعد الأمامية تصل لـ 42.1 بوصة، وامتداد عليا للرأس تصل لـ 38.9 بوصة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز كيا ريو بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية به المساعدة للسائق، وشملت التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والفرامل الذاتية التي تفعل تلقائيا في الطوارئ.