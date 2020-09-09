شيفروليه كامارو.. أفضل 10 فئات من أسطورة السيارات الأمريكية

رغم مرور أكثر من نصف قرن على طرح شيفروليه لطرازها الرياضي الشهير كمارو، فإنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، في الوقت الذي تتلقى فيه الأسواق حول العالم يوميا العديد من الموديلات الجديدة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عرضا لأقوى 10 نسخ طرحت من شيفروليه كمارو التي توصف بأسطورة السيارات الأمريكية.

وبدأ الموقع بنسخة 2012 التي طرحت باسم COPO Camaro Convertible، والذي صنع موديلات محدودة بإجمالي 69 سيارة .

ومن عام 2012، جاء ضمن القائمة نسخة Camaro ZL1 بمحرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة( 580 حصان)، وكان أبرز المنافسين لهذه النسخة كل من طراز فورد شيلبي GT500 وطراز فيراري 458.

و جاء ضمن قائمة "هوت كارز" نسخة كمارو COPO Camaro John Force Edition التي طرحت عام 2020، بمحرك ينتج قوة( 580 حصان).

ومن عام 2010 جاء ضمن القائمة نسخة كمارو التي طرحت باسم Yenko/SC Camaro بمحرك سوبرتشارج فئة V8 .

جاء في عام 2020 من كمارو ZL1، بمحرك بقوة ( 650 حصان(، وهي النسخة الأحدث التي طرحت من الطراز ZL1 نفسه في عام 2012.

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من بعدها جاء ضمن القائمة نسخة شيفروليه كمارو ECOPO Camaro التي طرحت لعام 2019، بمحرك خارق ينتج قوة تصل لـ(ـ 700 حصان).

وضمن قائمة "هوت كارز" النسخة التي طرحت عام 2012 من طراز كمارو باسم Hennessey Camaro ZL1 HPE700 بمحرك ينتج قوة( 707 أحصنة)، فئة V8 بسعة 6.2 لتر.

ثم جاءت نسخة كمارو التي طرحت في عام 2018 باسم Hennessey Exorcist وكانت تتوفر هذه النسخة بمحرك رياضي خارق ينتج قوة 1000 حصان.

و جاء بالقائمة، نسخة طراز كمارو التي طرحت عام 2019 باسم Yenko/SC Stage II Camaro، بمحرك خارق ينتج قوة 1000 حصان.





وفي ختام القائمة، قدم موقع "هوت كارز" أقوى نسخة طرحت على الإطلاق من طراز شيفروليه كمارو، والتي طرحت في 2020 باسم Hennessey Resurrection وتتوفر بمحرك خارق ينتج قوة تصل لـ 1200 حصان.



