بالصور.. شاحنة صينية تنافس فورد F-150 العملاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر تصميم سيارات بيك آب كبيرة تطورها شركة Foton الصينية، لتنافس من خلالها مركبات F-150 الشهيرة من فورد الأمريكية.



وتظهر الصورة المسربة بحسب موقع moto1، مركبات شركة فوتون الصينية المنتظرة وهي تشبه إلى حد كبير بسيارات F-150 التي طرحتها فورد العام الجاري.

وتجتمع السياراتين في أوجه الشبه خاصة تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، وحتى من حيث الحجم، لكن الاختلاف الجذري يأتي على تصميم الصندوق الخلفي ومصابيح الضباب.





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وتحمل المركبات اسم Foton General التجاري، وسيطرح منها نموذجان، الأول سيزود بمحركات توربينية تعمل بالديزيل بسعة 2.0 و2.5 ليتر، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 238 حصانا، ستعمل جميع هذه المحركات مع علب سرعة ZF أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

أما النموذج الثاني من هذه السيارات فسيبنى على منصات P4، وسيكون شبيها بسيارات F-150 أيضا، لكنه سيزود بمحركات توربينية كبيرة تعمل بالديزيل بسعة 3.8 ليتر، وسيكون أغلى نموذج لسيارة بيك آب تنتجها Foton حتى الآن.

وقال قونج يوي تشيونج المدير العام للمجموعة، في تصريحات سابقة له، "لقد قامت الشركة بزيادة بذل الجهود في مجال الأبحاث والتطوير في السنوات الماضية، فيما تعتزم استثمار 2.8 مليار يوان خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على المركبات التجارية وإنتاج مركبات بمصادر طاقة متنوعة، بما فيها الهيدروجين والكهرباء.