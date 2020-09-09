الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة على سيارات جيلي، عشانكم مددناها ولشهر سبتمبر جددناها.. اشتري سيارة بينراي أو كولراي الآن ولآخر شهر سبتمبر وادفع فقط 5% من قيمة الضريبة المضافة والـ 10٪ هدية من عندنا منضافة. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارات المشمولة: جيلي كولراي مميزات العرض: Advertisements سنتين صيانة مجانية أو 40,000 كم

5 سنوات ضمان أو 150,000 كم * العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2020 صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الشراء النقدي على جيلي كولراي 2020 من الوعلان للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.