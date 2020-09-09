جينيسيس G70 موديل 2021 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس الستار عن G70 موديل 2021 فيس ليفت بتصميم خارجي جديد متناسق مع لغة التصميم الحالية للعلامة الفاخرة.

وقد حصلت G70 فيس ليفت على المصابيح الأمامية الرباعية أو المنقسمة الجديدة لجينيسيس، والتي تعطي السيارة مظهراً رياضياً أنيقاً، مع فتحات تهوية جديدة وتحديث تصميم الجوانب وإضافة مصابيح خلفية رباعية جديدة.

في الداخل، حصلت السيارة على شاشة 10.25 إنس أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية، والذي يدعم التحديثات عبر الهواء وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع شحن لاسلكي للجوال.

ولم تكشف جينيسيس عن مواصفات المحركات بعد، ولكن من المتوقع استبدال محرك 4 سلندر 2.0 لتر الحالي بمحرك 2.5 لتر تيربو جديد بقوة 290 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر، مع محرك ثاني V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصان وعزم دوران 510 نيوتن متر، مع التخلي عن الناقل اليدوي.

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