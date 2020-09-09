زيادة نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في المؤسسات الحكومية بدبي إلى 20%

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أصدر المجلس الأعلى للطاقة في دبي التوجيه رقم (2) لعام 2020 ويتضمن تحديث أهداف مبادرة التنقل الأخضر لزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة. ووفق التوجيه الجديد، يتعين على الجهات الحكومية في دبي رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من المركبات إلى 10% على الأقل حتى نهاية عام 2024، على أن تصل هذه النسبة إلى 20% من بداية 2025 وحتى نهاية 2029، و30% من بداية عام 2030. وتنطبق هذه النسب على السيارات المشتراة والمؤجرة.



وتعقيباً على هذه الخطوة الرائدة، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي مبادرة دبي للتنقل الأخضر عام 2015 بهدف تحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبي.

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ومن شأن التوجيه الجديد الذي أصدره المجلس لزيادة نسبة المركبات الكهربائية والهجينة في الجهات الحكومية في دبي أن يجعلها أمثلة تحتذى لبقية المؤسسات في زيادة الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة بما يدعم مبادرة "دبي الذكية" التي تهدف لأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات من قطاع النقل والمواصلات".

من جهته، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى أن التوجيه الجديد يأتي إلحاقاً بالتوجيه رقم (1) لعام 2016 والذي وضع هدفاً للمؤسسات الحكومية في دبي بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2% من مجموع مشتريات هذه المركبات ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، ورفعها إلى 10% حتى عام 2030. وفي ضوء النجاح الذي حققته مبادرة دبي للتنقل الأخضر منذ إطلاقها حيث بلغت نسبة شراء المركبات الهجينة والكهربائية 8% في الأسطول الحكومي بنهاية عام 2019، قرر المجلس رفع هذه النسبة لتكون 20% ابتداءً من عام 2025 وحتى نهاية 2029، على أن تصل إلى 30% ابتداءً من عام 2030.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر أكثر من 240 من محطات "الشاحن الأخضر" لشحن السيارات الكهربائية في مواقع مختلفة في إمارة دبي، ويمكن لأصحاب السيارات الكهربائية غير التجارية المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر" شحن سياراتهم مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك حصراً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لأصحاب السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، تبلغ رسوم الشحن 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.