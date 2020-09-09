شاهد.. لاند روفر Defender بمظهر اليخوت الفارهة

أجرت شركة كارلكس ديزاين تعديلات تصميمية على أيقونة لاند روفر Defender، المنتمية لفئة موديلات الأراضي الوعرة، لتمنحها مظهرا جذابا مستوحى من مظهر اليخوت الفارهة.



وأوضحت شركة التعديل البولندية أن النسخة المعدلة Defender Yachting Edition تتمتع بلمسة فارهة من اليخوت البحرية من خلال الجنوط الخفيفة والمصقولة لدرجة لمعان كبيرة، فضلا عن مظهر الألومنيوم المصقول على الجزء السفلي من الجسم وغطاء العجلة الاحتياطية المرسوم عليه شعار البوصلة البحرية.

وتجلب الأرضية الخشبية مع بعض تطعيمات الخشب الفاخر على المقود على سبيل المثال الأجواء الفارهة لليخوت غالية الثمن إلى مقصورة السيارة.

ويعد طراز "Defender" ديفندر من لاند روفر إحدى أكثر السيارات التي تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء.

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وتأتي نسخة 2020 من الطراز بمواصفات وقدرات عالية، وفقا لما أعلنته شركة لاند روفر البريطانية.

ويتوفر من طراز ديفندر من لاند روفر 7 فئات مختلفة.

وتعمل الفئة الأولى من نسخة 2020 من طراز لاند روفر ديفندر، بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.



وفيما يخص استهلاك الوقود لم تكشف هيئة حماية البيئة المسؤولة عن المؤشرات الرسمية لاستهلاك الوقود بالسيارات، حتى الآن عن معدل استهلاك نسخة 2020 من ديفندر للوقود.